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Дело о срыве строительства в Арктике вернули в суд
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Суд вернул в прокуратуру дело о срыве военного строительства в Арктике 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Таганский суд Москвы вернул в прокуратуру дело руководителей "Русальянс Строя", обвиняемых в срыве строительства военных объектов в Арктике, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Судья вернула уголовное дело в прокуратуру для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению по существу", — сказали в пресс-службе. Дело слушалось в суде с января.
На скамье подсудимых находятся учредитель и председатель совета директоров "Русальянс Строя" Алексей Эккерт и руководитель этой компании Дмитрий Бушманов.
Фигурантам вменяется мошенничество в особо крупном размере и грозит до десяти лет заключения. По данным следствия, они руководили стройкой военных объектов, в ходе которой, по информации СМИ, похитили 3 миллиарда рублей.
Следствие считает, что Эккерт пытался получить информацию обо всех закупках и договорах второго главного управления инженерных работ при Спецстрое, чтобы, используя свои старые связи в военном ведомстве, оказать влияние на их исход. Бушманов с помощью поддельных документов якобы должен был создать видимость ведущихся в Арктике работ, писали СМИ.
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