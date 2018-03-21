Дело о срыве строительства в Арктике вернули в суд

Суд вернул в прокуратуру дело о срыве военного строительства в Арктике

"Судья вернула уголовное дело в прокуратуру для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению по существу", — сказали в пресс-службе. Дело слушалось в суде с января. Таганский суд Москвы вернул в прокуратуру дело руководителей "Русальянс Строя", обвиняемых в срыве строительства военных объектов в Арктике, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Фигурантам вменяется мошенничество в особо крупном размере и грозит до десяти лет заключения. По данным следствия, они руководили стройкой военных объектов, в ходе которой, по информации СМИ, похитили 3 миллиарда рублей.