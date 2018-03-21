Замглавы таможни оказался замешан в контрабанде шуб

Замглавы таможни Приморья оказался замешан в контрабанде шуб

Таможенник отправлен под конвоем в Москву , где в отношении него будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

По данным газеты, Федоров стал фигурантом уголовного дела, по которому арестованы замначальника таможенного поста «Морской порт Владивосток» Евгений Романченко, глава компании «Дальзавод Терминал» Родион Тихонов и четверо связанных с ним предпринимателей.