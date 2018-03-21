Стало известно о пострадавшем при взрыве газа в Мурманске

Врачи рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве газа в Мурманске

Один из трех госпитализированных пострадавших в результате взрыва бытового газа в жилом доме Мурманска остается в стабильно тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в больнице медсанчасти "Севрыба".

"В нашем госпитале есть один пострадавший, состояние его остается стабильно тяжелым", — сообщил собеседник агентства. Он не уточнил, в каком именно отделении находится пострадавший и какие травмы у него зафиксированы. Взрыв газа произошел в крайнем подъезде пятиэтажного жилого дома в Мурманске на улице Свердлова, дом 6, корпус 1 около 17.00 во вторник, в результате произошло обрушение части кровли, перекрытий и части внешней стены здания с третьего по пятый этажи включительно. В результате взрыва газа погибли два человека — мужчина и женщина, шестеро пострадали. Всего к ликвидации привлекалось более 420 человек и 83 единицы техники.

Информация по другим пострадавшим уточняется.

Планируется, что в среду следователи продолжат работу по выявлению причин трагедии. Власти Мурманска встретятся с жильцами пострадавшего дома, будет решен вопрос с предоставлением маневренного фонда и положенных выплат. Также ожидается прибытие специалистов с аппаратно-программным диагностическим комплексом "Стрела-П" для проведения работ по обследованию здания.

Спасатели работают на месте взрыва, обрушившего часть дома в Мурманске