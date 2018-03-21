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Взрывы газа в домах будут продолжаться
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Взрывы газа в домах будут продолжаться 

Рамблер 21 марта 2018
Фото: РИА Новости
Взрывы бытового газа в домах по вине жильцов будут продолжаться, сообщает Life со ссылкой на специалистов.
Два дня назад взрыв произошел в пятиэтажном жилом доме в Мурманске. В результате инцидента погибли три человека, а пять получили ранения. Как сообщил порталу источник в Следственном комитете, в данный момент правоохранители рассматривают все версии произошедшего, однако приоритетной является умышленное повреждение газового оборудования.
Сейчас следователи устанавливают достоверность информации о том, что владелец квартиры на пятом этаже дома за месяц до инцидента не пустил сотрудников газовой компании «Мурманоблгаз», пришедших проверить оборудование.
Также СК не исключает и версию о том, что взрыв произошел в результате суицида, который пытался совершить тот же самый молодой человек. По словам соседей, он редко выходил из дома, никого не пускал к себе, а встречая соседей, жаловался на жизнь.
Собеседники в СК напомнили изданию о прошлогоднем инциденте. В октябре житель Ижевска решил самостоятельно поменять газовое оборудование, но не справился, так как не был специалистом. В результате произошел взрыв, жертвами которого стали шесть человек.
Специалисты рассказали порталу, что подобные взрывы «будут продолжаться» до тех пор, пока в обходе квартир сотрудников газовых служб не начнут сопровождать правоохранители, иначе жильцы продолжат не пускать их внутрь.
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