Взрывы газа в домах будут продолжаться

Взрывы бытового газа в домах по вине жильцов будут продолжаться, сообщает Life со ссылкой на специалистов.

Два дня назад взрыв произошел в пятиэтажном жилом доме в Мурманске . В результате инцидента погибли три человека, а пять получили ранения. Как сообщил порталу источник в Следственном комитете, в данный момент правоохранители рассматривают все версии произошедшего, однако приоритетной является умышленное повреждение газового оборудования.

Сейчас следователи устанавливают достоверность информации о том, что владелец квартиры на пятом этаже дома за месяц до инцидента не пустил сотрудников газовой компании «Мурманоблгаз», пришедших проверить оборудование.

Также СК не исключает и версию о том, что взрыв произошел в результате суицида, который пытался совершить тот же самый молодой человек. По словам соседей, он редко выходил из дома, никого не пускал к себе, а встречая соседей, жаловался на жизнь.

Собеседники в СК напомнили изданию о прошлогоднем инциденте. В октябре житель Ижевска решил самостоятельно поменять газовое оборудование, но не справился, так как не был специалистом. В результате произошел взрыв, жертвами которого стали шесть человек.

Специалисты рассказали порталу, что подобные взрывы «будут продолжаться» до тех пор, пока в обходе квартир сотрудников газовых служб не начнут сопровождать правоохранители, иначе жильцы продолжат не пускать их внутрь.