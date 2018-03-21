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Россиянин впал в кому из-за лихорадки в Таиланде
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Россиянин впал в кому из-за лихорадки Денге в Таиланде 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Таиланде впал в кому гражданин России, заразившись лихорадкой Денге; состоянии мужчины оценивается как тяжелое.
Сестра пострадавшего рассказала, что он «попал в больницу 16 марта»; «он не успел продлить страховку, поэтому лечение очень дорогое и обходится в 150 тыс. рублей в сутки», передает РИА «Новости».
В данный момент «его состояние стабильно тяжелое», «он находится на аппарате искусственной вентиляции легких».
Пострадавший является жителем Барнаула; близкие и просто неравнодушные горожане начали сбор денег для заболевшего.
Отмечается, что ранее Роспотребнадзор Алтайского края сообщал, что в регионе в январе было зарегистрировано два случая заболевания лихорадкой Денге. Оба зараженных — местные жители, которые недавно вернулись с отдыха в Таиланде.
Основными переносчиками лихорадки Денге являются насекомые — комары Aedes aegypti. Симптомы проявляются через 3-14 дней после укуса. К ним относятся: лихорадка, очень высокая температура, сильная головная боль, мышечная и суставная боль, сыпь.
Также в январе Роспотребнадзор сообщал, что россияне стали привозить больше вирусов из-за границы; особенно актуальными остаются угрозы заболеваний холерой, малярией, чумой, желтой лихорадкой, лихорадкой Зика, Денге, Марбург, Ласса, Рифт-Валли и Эбола, менингококковой инфекцей.
Отмечалось, что самые неблагополучные регионы в плане наличия инфекций — Таиланд, Вьетнам, Индия, Доминиканская Республика, Шри-Ланка, Мальдивы и Китай.
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