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В Мурманске жильцы взорвавшегося дома забрали одежду
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В Мурманске жильцам подъезда, где взорвался газ, разрешили забрать вещи 

РИА Новости 1 час назад
Спасатели обеспечили доступ в квартиры подъезда дома на улице Свердлова в Мурманске жильцам пострадавших квартир, которые смогли забрать личные вещи, в среду власти решат, куда переселять людей, сообщается на сайте ГУ МЧС по Мурманской области.
Взрыв газа произошел в крайнем подъезде пятиэтажного жилого дома в Мурманске на улице Свердлова, дом 6, корпус 1 около 17.00 во вторник, в результате произошло обрушение части кровли, перекрытий и части внешней стены здания с третьего по пятый этажи включительно. В результате взрыва газа погибли два человека — мужчина и женщина, шестеро пострадали. Всего к ликвидации привлекалось более 420 человек и 83 единицы техники.
В ночь на среду спасатели завершили разбор строительного мусора и слабо закрепленных конструкций.
"С 01.00 до 01.30 организовывался доступ жителей 1-го подъезда в сопровождении спасателей и сотрудников полиции в аварийный подъезд для сбора вещей первой необходимости", — сообщили в ведомстве.
Планируется, что в среду следователи продолжат работу по выявлению причин трагедии. Власти Мурманска встретятся с жильцами пострадавшего дома, будет решен вопрос с предоставлением маневренного фонда и положенных выплат. Также ожидается прибытие специалистов с аппаратно-программным диагностическим комплексом "Стрела-П" для проведения работ по обследованию здания.
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