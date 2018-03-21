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В Симферополе в ДТП с автобусом пострадали семь человек
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В Симферополе в ДТП с автобусом пострадали семь человек 

РИА Новости 2 часа назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости. Дорожная авария с участием пассажирского автобуса произошла в среду в Симферополе, пострадали семь человек, двое из которых — дети, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ГИБДД.
ДТП произошло около полудня.
"По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2103 ударил «Chevrolet Lanos», после чего от удара выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом БАЗ. В результате ДТП, по предварительным данным, три пострадавших в автомобиле «ВАЗ», один из них ребенок и четверо пострадавших в автобусе, из которых также один ребенок", — сказала собеседница агентства.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.
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