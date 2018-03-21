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В Омске скончалась женщина после взрыва газа в доме
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В Омске скончалась женщина, пострадавшая от взрыва газа в доме 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Женщина, находившаяся в квартире девятиэтажного дома, где 17 марта произошел взрыв газовоздушной смеси и пожар, утром в среду скончалась в больнице, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.
В субботу около 17.00 по местному времени (14.00 мск) произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире девятиэтажного жилого дома на четвертом этаже в Октябрьском округе Омска. Конструкции дома не пострадали, выбитыми оказались стекла на нескольких этажах. После взрыва начался пожар. К врачам обратились пять человек, из которых двое были госпитализированы, в том числе хозяйка квартиры с серьезными ожогами и переломами.
"Сегодня утром женщина, к сожалению, скончалась. Пострадавшая изначально находилась в крайне тяжелом состоянии, находилась отделении реанимации ожогового центра, была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью", — сообщил собеседник агентства.
Ранее в минздраве области сообщали, что всего после взрыва и пожара за медицинской помощью обратились пять человек. При этом непосредственно от взрыва и пожара пострадала находившаяся в квартире женщина, легкие ожоги получил мужчина, которого не стали госпитализировать. Также к врачам обратились три женщины с жалобами на общее ухудшение состояния. У одной из них на фоне хронических заболеваний произошел гипертонический криз.
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