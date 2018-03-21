На «синей» ветке метро произошел сбой

На «синей» ветке московского метро произошел сбой

Поезда на синей ветке московского метрополитена двигаются с увеличенными интервалами, сообщает официальный Twitter подземки.

На участке Арбатско-Покровской линии от "Киевской" до "Славянского бульвара" #мосметро поезда следуют с увеличенными интервалами. Приносим извинения за временные неудобства. — Московское метро (@MetroOperativno) 21 марта 2018 г.

Интервалы увеличены на участке Арбатско-Покровской линии от станции «Киевская» до «Славянского бульвара».

Представители метро не уточнили причину происходящего, но назвали «неудобства» временными и принесли пассажирам извинения.

15 марта на Арбатско-Покровской ветке также произошел сбой: в течение 10 минут, с 16:10 до 16:20, незначительно выросли интервалы движения поездов на восточном участке линии. Тогда представители столичной подземки объяснили это техническими причинами.