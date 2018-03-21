Ещё
На «синей» ветке метро произошел сбой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На «синей» ветке московского метро произошел сбой 

Рамблер 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Поезда на синей ветке московского метрополитена двигаются с увеличенными интервалами, сообщает официальный Twitter подземки.
Интервалы увеличены на участке Арбатско-Покровской линии от станции «Киевская» до «Славянского бульвара».
Представители метро не уточнили причину происходящего, но назвали «неудобства» временными и принесли пассажирам извинения.
15 марта на Арбатско-Покровской ветке также произошел сбой: в течение 10 минут, с 16:10 до 16:20, незначительно выросли интервалы движения поездов на восточном участке линии. Тогда представители столичной подземки объяснили это техническими причинами.
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как Путин поступит с Собчак после выборов417
Назван главный итог звонка Трампа Путину55
Израиль уничтожил ядерный реактор в Сирии59
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля187
Отец Литвиненко назвал убийцу сына217
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
01:41
Израиль разбомбил ядерный реактор в Сирии
Армия Общество
02:59
Чем Анатолий Папанов не угодил Эльдару Рязанову
Шоу-бизнес
06:46
Из-за пьяного пилота люди не могли улететь из Казани
Общество Происшествия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение