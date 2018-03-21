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Житель Красноярска сварил сердце знакомой
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Красноярец с низкой социальной ответственностью сварил сердце знакомой 

Lenta.ru 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Красноярске 35-летний мужчина сварил сердце своей знакомой, но так его и не попробовал.
Как сообщила «Ленте.ру» Ольга Шаманская, официальный представитель регионального Главка СКР, 20 марта 2018 года в квартире, расположенной на первом этаже многоквартирного жилого дома на улице Энергетиков Красноярска было обнаружено тело 27-летней девушки, а так же 35-летний мужчина с ножевым ранением в грудь.
«По предварительной версии, днем мужчина употребил наркотики, алкоголь и соли, поссорился со своей знакомой, и, находясь в состоянии опьянения, несколько раз ударил ее ножом, — рассказала Шаманская. — Затем он вскрыл грудную клетку погибшей, извлек легкое и сердце, и начал варить сердце в кастрюле. Около 15:00 он самостоятельно вызвал бригаду скорой медицинской помощи, до прибытия которой причинил себе ножевое ранение грудной клетки».
Ольга Шаманская уточнила, что у мужчины повреждено сердце, его состояние врачи расценивают как тяжелое. Он прооперирован, и сейчас находится в реанимации. Пока следствие не считает его каннибалом, и, скорее всего, произошедшее стало именно следствием опьянения.
Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, и мужчина и женщина хорошо знакомы правоохранительным органам: оба они неоднократно попадали в поле зрения из-за тяги к наркотикам и алкоголю, а женщина так же — как лицо с низкой социальной ответственностью.
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