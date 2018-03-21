Житель Красноярска сварил сердце знакомой

Красноярец с низкой социальной ответственностью сварил сердце знакомой

Красноярске 35-летний мужчина сварил сердце своей знакомой, но так его и не попробовал.

Как сообщила «Ленте.ру» Ольга Шаманская , официальный представитель регионального Главка СКР, 20 марта 2018 года в квартире, расположенной на первом этаже многоквартирного жилого дома на улице Энергетиков Красноярска было обнаружено тело 27-летней девушки, а так же 35-летний мужчина с ножевым ранением в грудь.

«По предварительной версии, днем мужчина употребил наркотики, алкоголь и соли, поссорился со своей знакомой, и, находясь в состоянии опьянения, несколько раз ударил ее ножом, — рассказала Шаманская. — Затем он вскрыл грудную клетку погибшей, извлек легкое и сердце, и начал варить сердце в кастрюле. Около 15:00 он самостоятельно вызвал бригаду скорой медицинской помощи, до прибытия которой причинил себе ножевое ранение грудной клетки».

Ольга Шаманская уточнила, что у мужчины повреждено сердце, его состояние врачи расценивают как тяжелое. Он прооперирован, и сейчас находится в реанимации. Пока следствие не считает его каннибалом, и, скорее всего, произошедшее стало именно следствием опьянения.