В Грозном напали на отделение полиции

Неизвестный во вторник вечером напал на отделение полиции поселка Нефтемайск в Грозном и ранил полицейского. Нападавшего ликвидировали ответным огнем. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Северо-Кавказского федерального округа.
"Поселок Нефтемайск, отделение полиции номер четыре, был обстрел из огнестрельного оружия. Ранен полицейский. В ходе перестрелки нападавший убит ответным огнем", — сказал собеседник агентства.
По его словам, полицейский госпитализирован, его состояние стабильно.