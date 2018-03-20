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В Грозном напали на отделение полиции
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В Грозном неизвестный напал на отделение полиции 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Неизвестный во вторник вечером напал на отделение полиции поселка Нефтемайск в Грозном и ранил полицейского. Нападавшего ликвидировали ответным огнем. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Северо-Кавказского федерального округа.
"Поселок Нефтемайск, отделение полиции номер четыре, был обстрел из огнестрельного оружия. Ранен полицейский. В ходе перестрелки нападавший убит ответным огнем", — сказал собеседник агентства.
По его словам, полицейский госпитализирован, его состояние стабильно.
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