Число жертв при обстреле Дамаска выросло

Число жертв при обстреле Дамаска возросло до 35 человек

"Доставлено в больницу 35 тел погибших в результате ракетного обстрела террористов городского рынка в районе Кашкуль в Джарамане", — цитирует слова Аль-Хусейни сирийское национальное агентство САНА. Число жертв ракетного обстрела террористами городского рынка в районе Джарамана на окраине сирийской столицы возросло до 35 человек, заявил директор государственной больницы Дамаска доктор Хайсам Аль-Хусейни. Ранее в столичной полиции сообщили РИА Новости , что в результате ракетных обстрелов террористов из Восточной Гуты во вторник погибли 24 человека и 32 получили ранения. По данным полиции, ракетному обстрелу помимо Джараманы подверглись кварталы в старом городе и в центре Дамаска. Минометный и ракетный обстрел столицы продолжается.