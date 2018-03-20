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Число жертв при обстреле Дамаска выросло
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Число жертв при обстреле Дамаска возросло до 35 человек 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Число жертв ракетного обстрела террористами городского рынка в районе Джарамана на окраине сирийской столицы возросло до 35 человек, заявил директор государственной больницы Дамаска доктор Хайсам Аль-Хусейни.
"Доставлено в больницу 35 тел погибших в результате ракетного обстрела террористов городского рынка в районе Кашкуль в Джарамане", — цитирует слова Аль-Хусейни сирийское национальное агентство САНА.
Ранее в столичной полиции сообщили РИА Новости, что в результате ракетных обстрелов террористов из Восточной Гуты во вторник погибли 24 человека и 32 получили ранения.
По данным полиции, ракетному обстрелу помимо Джараманы подверглись кварталы в старом городе и в центре Дамаска.
Минометный и ракетный обстрел столицы продолжается.
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