Мужчина поджег себя у здания Совета Федерации 

Мужчина поджег себя перед зданием Совета Федерации в Москве, передает Telegram-канал Mash.
По информации Mash, москвич Сергей Прибалов вовсе не собирался заниматься самосожжением. Он принес к зданию Совета Федерации несколько коктейлей Молотова и собирался устроить пожар возле здания. Одна из бутылок отскочила в поджигателя.
Прохожим и полиции удалось потушить хулигана, с ожогами он доставлен в ОВД. Разговаривать с полицией и объяснять свои действия Прибалов отказывается.
Очевидцы происшествия рассказывают, что перед тем, как поджечь бутылку с зажигательной смесью, мужчина выкрикнул, что «давно готовился к этому».