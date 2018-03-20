В Твери женщина попала в больницу из-за падения наледи с крыши дома

Информация о госпитализации в больницу № 4 Твери 80-летней женщины с травмой головы поступила в следственные органы 20 марта.

"Со слов потерпевшей, сегодня в дневное время она сидела на скамейке у дома 23, расположенного по улице Новоторжская города Твери, и, предположительно, с крыши вышеуказанного здания на нее упал снег со льдом", — говорится в сообщении.

По данному факту проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.