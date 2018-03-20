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В Твери женщина попала в больницу из-за падения наледи с крыши дома
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В Твери женщина попала в больницу из-за падения наледи с крыши дома 

РИА Новости 5 часов назад
ВОРОНЕЖ, 20 мар — РИА Новости. СК начал доследственную проверку по факту травмирования 80-летней женщины в Твери после того, как на нее с крыши дома упала наледь, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.
Информация о госпитализации в больницу № 4 Твери 80-летней женщины с травмой головы поступила в следственные органы 20 марта.
"Со слов потерпевшей, сегодня в дневное время она сидела на скамейке у дома 23, расположенного по улице Новоторжская города Твери, и, предположительно, с крыши вышеуказанного здания на нее упал снег со льдом", — говорится в сообщении.
По данному факту проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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