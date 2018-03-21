Подмосковным школьникам стало плохо из-за запаха с «Ядрово»

В Волоколамске школьникам стало плохо из-за запаха с полигона «Ядрово»

"Четверых госпитализировали по скорой, но, насколько я знаю, никого не госпитализировали, отправили после осмотра домой", — сказала Дмитриенко. Четверых учеников школы №2 в подмосковном Волоколамске увезли на скорой помощи в больницу после того, как им стало плохо из-за запаха с полигона "Ядрово", после осмотра медиков детей отпустили домой, сообщила РИА Новости директор Ирина Дмитриенко.

Она отметила, что сегодня район накрыло очередной волной неприятного запаха с полигона "Ядрово", из-за чего некоторые ученики почувствовали себя плохо. В школу были вызваны медики, которые вынесли решение, что причиной стал именно запах с полигона.