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Подмосковным школьникам стало плохо из-за запаха с «Ядрово»
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В Волоколамске школьникам стало плохо из-за запаха с полигона «Ядрово» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Четверых учеников школы №2 в подмосковном Волоколамске увезли на скорой помощи в больницу после того, как им стало плохо из-за запаха с полигона "Ядрово", после осмотра медиков детей отпустили домой, сообщила РИА Новости директор Ирина Дмитриенко.
"Четверых госпитализировали по скорой, но, насколько я знаю, никого не госпитализировали, отправили после осмотра домой", — сказала Дмитриенко.
Она отметила, что сегодня район накрыло очередной волной неприятного запаха с полигона "Ядрово", из-за чего некоторые ученики почувствовали себя плохо. В школу были вызваны медики, которые вынесли решение, что причиной стал именно запах с полигона.
Ранее сообщалось, что от жителей Волоколамского района стали поступать жалобы на неприятный запах, идущий от полигона "Ядрово". В министерстве экологии и природопользования Московской области сообщили, что глава региона Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль, а тело полигона накроют дополнительным слоем грунта, на месте создадут систему постоянного мониторинга качества атмосферного воздуха. Власти Волоколамского района также сообщали, что на территории полигона был введен режим ЧС.
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