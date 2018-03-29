В Калининграде из-за потерявшего машину водителя объявили план «Перехват»

Накануне в Калининграде был объявлен план «Перехват» из-за калининградца, забывшего о том, где он оставил машину. Подробности рассказали в пресс-службе регионального УМВД

Мужчина приехал на прием к врачу, а свой «Мерседес» припарковал якобы рядом с больницей. Через 20 минут он вышел из медучреждения и машину свою не нашел. Он решил, что иномарку угнали и обратился в полицию.

Тут же в городе объявили план «Перехват», на выездах из областного центра и основных магистралях расставили посты. Но вскоре выяснилось, что калининградец просто забыл, где конкретно припарковал свою машину. Обследовав соседние улицы, полицейские нашли ее на одной из соседних улиц. План «Перехват» в городе отменили.