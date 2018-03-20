В Мурманске обрушился жилой дом 

В Мурманске частично обрушился многоэтажный жилой дом, передает Telegram-канал Mash. По информации канала, в одной из квартир произошел взрыв бытового газа.
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В результате происшествия пострадали квартиры на третьем, четвертом и пятом этажах дома
Фото:
instagram.com/fromrusfireman
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Уже известно об одном погибшем и как минимум пяти пострадавших, которых извлекли из-под завалов
Фото:
vk.com/murmansk_dtp
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На месте работают сотрудники экстренных служб, выясняются обстоятельства инцидента
Фото:
vk.com/murmansk_dtp
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Фото:
vk.com/murmansk_dtp
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Фото:
instagram.com/fromrusfireman
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Фото:
vk.com/murmansk_dtp
Инцидент произошел на улице Свердлова. На фотографиях с места происшествия видно, что в результате взрыва в пятиэтажке частично обрушились три этажа.