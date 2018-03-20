В Мурманске обрушился жилой дом 

В результате происшествия пострадали квартиры на третьем, четвертом и пятом этажах дома

1/6 В результате происшествия пострадали квартиры на третьем, четвертом и пятом этажах дома

2/6 Уже известно об одном погибшем и как минимум пяти пострадавших, которых извлекли из-под завалов