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В Мурманске обрушился жилой дом
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В Мурманске обрушился жилой дом 

Рамблер 3 часа назад
В Мурманске частично обрушился многоэтажный жилой дом, передает Telegram-канал Mash. По информации канала, в одной из квартир произошел взрыв бытового газа.
1/6  В результате происшествия пострадали квартиры на третьем, четвертом и пятом этажах дома
Фото:
2/6  Уже известно об одном погибшем и как минимум пяти пострадавших, которых извлекли из-под завалов
Фото:
3/6  На месте работают сотрудники экстренных служб, выясняются обстоятельства инцидента
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4/6 
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5/6 
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6/6 
Фото:
Инцидент произошел на улице Свердлова. На фотографиях с места происшествия видно, что в результате взрыва в пятиэтажке частично обрушились три этажа.
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