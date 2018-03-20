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В Греции арестовали россиянку
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В Греции по запросу Мальты арестовали россиянку 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Reuters
В Греции на основании двух европейских ордеров арестована россиянка Мария Ефимова, сообщила во вторник РИА Новости официальный представитель полиции Греции.
По ее словам, Ефимова сама явилась в полицию.
"Ефимова сама пришла в понедельник вечером в отделение полиции и была арестована, поскольку в отношении нее действуют два европейских ордера, выданных властями Мальты", — сказала представитель полиции.
Он сообщила, что Ефимова, 1982 года рождения, во вторник должна предстать перед прокурором, который и примет решение о ее дальнейшей судьбе.
Ранее СМИ сообщали, что Ефимова три месяца работала в банке Pilatus Bank, зарегистрированном на Мальте, и могла стать источником информации для журналистского расследования. Это расследование могло стать причиной убийства журналистки Дафни Каруаны Гализии. Ее машина была взорвана 16 октября 2017 года в мальтийском селении Бидниджа.
Гализия заявляла о связи премьера Мальты Муската и его жены с компанией, фигурирующей в "панамских документах". Как пишут СМИ, Гализия вела собственные расследования случаев государственной коррупции и публиковала в своем блоге статьи с их результатами, которые иногда набирали по 400 тысяч просмотров в день — больше, чем все газеты Мальты вместе взятые.
Гализия называла одним из своих источников Ефимову.
Банк обвинил Ефимову в растрате, но сама она отвергала все обвинения и выдвинула встречный иск к банку за невыплату зарплаты.
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