Взрыв дома в Мурманске попал на видео

Момент взрыва в многоквартирном доме в Мурманске попал на видео

В социальных сетях появилась видеозапись с моментом взрыва в жилом доме в Мурманске . Инцидент произошел во вторник вечером. Согласно последней информации регионального управления МЧС, известно о двоих погибших. По разным данным, около десяти пострадавших обратились к медикам, в том числе спасенные из‐под завалов. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование ЧП.

Видео фрагмент, предположительно снятый на одну из камер наружного наблюдения в Мурманске, запечатлел момент взрыва многоквартирного дома. На кадрах отчетливо видно, как после оглушительного хлопка, каменные куски разлетаются от жилого здания в стороны на довольно большое расстояние.

Видеоролик также успел запечатлеть и прохожих, которые по счастливой случайности не пострадали. Сообщается, что следователи подозревают 19-летнего жителя этого дома в умышленном нарушении норм бытовой безопасности. По версии правоохранительных органов, молодой человек, чью квартиру уже признали эпицентром взрыва, ранее неоднократно судим и в настоящий момент также находился под следствием.

Сообщается, что незадолго до смертельного инцидента, предполагаемый виновник ЧП разместил на своей странице в социальной сети послание угрожающего характера. В настоящий момент спасатели продолжают разбор завалов, число пострадавших уточняется.

Предполагаемый 19-летний виновник утечки бытового газа в жилом доме в Мурманске проходит в качестве обвиняемого по нескольким уголовным делам. Источник в правоохранительных органах сообщил «360», что молодой человек часто воровал аккумуляторы.