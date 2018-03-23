СК проводит проверку после гибели пенсионерки при пожаре на юге Москвы

«22 марта после тушения пожара в квартире жилого дома, расположенного по Загородному шоссе в Москве, было обнаружено тело женщины 1920 года рождения. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка», — сказала Иванова.

Она добавила, что из квартиры с ожогами различной степени тяжести в городскую клиническую больницу госпитализирован молодой человек 1994 года рождения. Причина возникновения пожара устанавливается.

«В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавила собеседница агентства.