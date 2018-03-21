В ДТП со скорой в Кемеровской области пострадали четыре человека 

В дорожно-транспортном происшествии с автомобилем скорой помощи в Кемеровской области пострадали четыре человека, сообщает «ВашГород.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона. Инцидент произошёл в Прокопьевске 19 марта.
По имеющимся данным, скорая помощь везла пациентку в больницу. В какой-то момент машина съехала с дороги и перевернулась. Пострадали водитель, двое фельдшеров и их подопечная. Все получили ушибы.
Согласно предварительной версии, водитель не учёл погодные условия и не справился с управлением.
В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.
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