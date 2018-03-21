В ДТП со скорой в Кемеровской области пострадали четыре человека

По имеющимся данным, скорая помощь везла пациентку в больницу. В какой-то момент машина съехала с дороги и перевернулась. Пострадали водитель, двое фельдшеров и их подопечная. Все получили ушибы.

Согласно предварительной версии, водитель не учёл погодные условия и не справился с управлением.

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.