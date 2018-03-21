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В ДТП со скорой в Кемеровской области пострадали четыре человека
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В ДТП со скорой в Кемеровской области пострадали четыре человека 

RT на русском 1 час назад
В дорожно-транспортном происшествии с автомобилем скорой помощи в Кемеровской области пострадали четыре человека, сообщает «ВашГород.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона. Инцидент произошёл в Прокопьевске 19 марта.
По имеющимся данным, скорая помощь везла пациентку в больницу. В какой-то момент машина съехала с дороги и перевернулась. Пострадали водитель, двое фельдшеров и их подопечная. Все получили ушибы.
Согласно предварительной версии, водитель не учёл погодные условия и не справился с управлением.
В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.
В 2017 году Nation News сообщало, что в Карелии столкнулись школьный автобус и лесовоз.
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