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В Ленобласти на таможне изъяли свыше 250 тонн шпика
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В Ленобласти на таможне изъяли свыше 250 тонн шпика 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Более 250 тонн санкционного свиного шпика в 11 грузовых контейнерах, которые пытались ввезти в РФ из стран Европейского союза (ЕС) под видом ковров, мрамора и продуктов из кокоса, задержали сотрудники Северо-Западной оперативной и Кинигсеппской таможен в порту Усть-Луга в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).
"Сотрудниками Северо-Западной оперативной таможни (СЗОТ) совместно с коллегами из Кингисеппской таможни пресечен незаконный ввоз на территорию РФ крупной партии санкционной продукции — более 250 тонн свиного шпика. Задержаны 11 контейнеров с товаром, который злоумышленники пытались провезти под видом товаров прикрытия: мраморные плиты, напольные ковровые покрытия, кокосовая субстанция", — сообщили в СЗТУ.
В ведомстве отметили, что ориентировочная стоимость задержанного товара составляет 50 млн рублей.
"Товары ввозились в адрес трех фирм, которые зарегистрированы на территории РФ. Груз прибыл в порт Усть-Луга из Германии морским транспортом, страной происхождения товара являются страны ЕС, часть продукции имеют ветеринарное клеймо Испании", — прокомментировал журналистам задержание руководитель пресс-службы СЗТУ Павел Гусев.
Он также отметил, что продукция представляла угрозу для здоровья потребителей, так как перевозилась в контейнерах без холодильных установок. По его словам, сотрудники таможни также установили офис компании, которая организовала незаконный ввоз партии на территорию России. В нем обнаружили документацию, свидетельствующую о незаконном ввозе продукции.
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