Стало известно разбирательстве по делу «Седьмой студии»

Адвокат рассказала о судебном разбирательстве по делу «Седьмой студии»

Сумма ущерба по делу "Седьмой студии" составляет 133 миллиона рублей.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина . Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский , а Серебренников был помещен под домашний арест.

Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября она была переведена под домашний арест. Ее дело выделено в отдельное производство. Остальные фигуранты вину не признают.