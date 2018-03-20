Ещё
Стало известно разбирательстве по делу «Седьмой студии»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адвокат рассказала о судебном разбирательстве по делу «Седьмой студии» 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Фигурантам дела о хищениях бюджетных средств в "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова предстоит ознакомиться с 200 томами уголовного дела, сообщила адвокат Ирина Поверинова.
"Мы только приступили к ознакомлению, нам предстоит прочитать 200 томов", — сказала РИА Новости во вторник защитник директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум.
Сумма ущерба по делу "Седьмой студии" составляет 133 миллиона рублей.
В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест.
Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября она была переведена под домашний арест. Ее дело выделено в отдельное производство. Остальные фигуранты вину не признают.
Также по делу заключена под домашний арест директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Бывшая генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск.
РИА Новости: последние новости
В Мэриленде заявили, что ситуация в школе, где была стрельба, под контролем СМИ: пропавший малайзийский Boeing "нашли" на Google-картах Бывший сокамерник Скрипаля рассказал о его жизни в колонии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»59
Трамп все-таки поздравил Путина80
Над Су-57 нависла угроза58
Посол РФ вызван в МИД Чехии112
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора233
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение