Названа причина госпитализации пассажиров из Таиланда

Названа причина госпитализации в Екатеринбурге пассажиров рейса из Таиланда

Стала известна причина госпитализации в Екатеринбурге пассажиров рейса из Таиланда , сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт Роспотребнадзора по Свердловской области . Во время полёта пассажиры пожаловались бортпроводникам на плохое самочувствие. После приземления их осмотрели специалисты. Они выявили пять человек с признаками инфекционного заболеваниях. Пассажиров направили на госпитализацию — трое согласились, двое отказались.

Предварительный диагноз у всех пятерых — острая кишечная инфекция.

По результатам лабораторных исследований планируется установить возбудителя заболевания. Анализы у потерпевших уже взяты. Остальных отпустили под медицинское наблюдение по месту пребывания.

Также проведена дезинфекция самолёта, взяты пробы бортового питания, изготовленного в Таиланде.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале экстренно госпитализировали нескольких пассажиров рейса из Таиланда.