Названа причина госпитализации пассажиров из Таиланда

Стала известна причина госпитализации в Екатеринбурге пассажиров рейса из Таиланда, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт Роспотребнадзора по Свердловской области. Во время полёта пассажиры пожаловались бортпроводникам на плохое самочувствие. После приземления их осмотрели специалисты. Они выявили пять человек с признаками инфекционного заболеваниях. Пассажиров направили на госпитализацию — трое согласились, двое отказались.
Предварительный диагноз у всех пятерых — острая кишечная инфекция.
По результатам лабораторных исследований планируется установить возбудителя заболевания. Анализы у потерпевших уже взяты. Остальных отпустили под медицинское наблюдение по месту пребывания.
Также проведена дезинфекция самолёта, взяты пробы бортового питания, изготовленного в Таиланде.
Ранее URA.RU сообщало, что на Урале экстренно госпитализировали нескольких пассажиров рейса из Таиланда.