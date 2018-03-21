Назван способ определить происхождение «Новичка»

Разработчик «Новичка» назвал способ определить происхождение яда

По его словам, в составе «Новичка» есть три компонента: два, соединяясь, образуют боевое отравляющее вещество А-232, а третий обеспечивает соединение. Последний, сообщил он, является своеобразным «отпечатком пальца на месте преступления», так как свидетельствует о происхождении вещества.

Кроме того, Мирзаянов рассказал, что в рамках Конвенции ООН о запрещении химоружия страны обменялись его образцами, так что «русские знают, какие промоторы есть у американцев, а американцы и британцы знают русский вариант».