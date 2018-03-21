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Назван способ определить происхождение «Новичка»
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Разработчик «Новичка» назвал способ определить происхождение яда 

Рамблер 1 час назад
Нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым мог быть отравлен в Великобритании шпион Сергей Скрипаль, оставляет «отпечаток пальца». Об этом РБК заявил один из его разработчиков Вил Мирзаянов.
По его словам, в составе «Новичка» есть три компонента: два, соединяясь, образуют боевое отравляющее вещество А-232, а третий обеспечивает соединение. Последний, сообщил он, является своеобразным «отпечатком пальца на месте преступления», так как свидетельствует о происхождении вещества.
Кроме того, Мирзаянов рассказал, что в рамках Конвенции ООН о запрещении химоружия страны обменялись его образцами, так что «русские знают, какие промоторы есть у американцев, а американцы и британцы знают русский вариант».
На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия виновна в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также создании угрозы для жизней других британцев. В связи с этим Великобритания в течение недели вышлет 23 российских дипломатов, которые якобы работают на российскую разведку, не отправит ни одно официальное лицо страны на Чемпионат мира и отменяет приглашение министра Лаврова в Лондон.
 Ещё 9 источников 
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