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Китаец не смог зайти в метро с рыбками и убил их
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Разъяренный китаец не смог зайти в метро с рыбками и убил их 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Фото: Weibo
В Китае мужчина убил двух золотых рыбок перед входом в метро, когда охрана отказалась пустить его внутрь с ними. Об этом пишет South China Morning Post.
Инцидент произошел в Чжэнчжоу, провинция Хэнань. Китайца задержали у пропускного пункта на входе в метро, так как он держал в руках пластиковый контейнер с двумя рыбами. Охранники объяснили ему, что он не может войти, так как перевозчик запретил перевозить домашних животных: не только собак и кошек, но и рыб и даже насекомых.
Мужчина попытался оспорить этот запрет, но разозлился и начал выливать воду из контейнера. Его попытались остановить, тогда владелец рыб выбросил питомцев на пол, где они и задохнулись.
«Метро работает на электричестве, так что любые утечки воды могут вызвать перебои», — объяснил глава безопасности на станции Чэнь Синь.
Пользователи китайской социальной сети Weibo обвинили в смерти рыбок бюрократию.
«Аквариумные рыбки не сопоставимы с кошками и собаками. Они не мочатся и не взаимодействуют с другими людьми», — отметил один из них.
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