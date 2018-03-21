В Таиланде россиянин заразился лихорадкой Денге

В Таиланде россиянин впал в кому после заражения лихорадкой Денге

"Герасим попал в больницу 16 марта, он не успел продлить страховку, поэтому лечение очень дорогое и обходится в 150 тысяч рублей в сутки. Сейчас его состояние стабильно тяжелое и он находится на аппарате искусственной вентиляции легких", — сказала собеседница агентства.

Неравнодушные жители Барнаула, а также знакомые Герасима начали сбор денег для него.