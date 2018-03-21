Роскомнадзор заблокирует Telegram через 15 дней

Роскомнадзор дал Telegram 15 дней для предоставления данных ФСБ

Соцсеть Telegram обязана предоставить ФСБ информацию, необходимую для декодирования сообщений, в течение 15 дней. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Роскомнадзор направил в адрес Telegram Messenger Limited уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации», — отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что в соответствии с ч. 1 ст. 15.4 закона № 149-ФЗ вышеуказанные обязанности должны быть исполнены в течение 15 дней с момента получения данного уведомления.

Ранее Верховный суд России отклонил иск Telegram, в котором компания просила признать недействительным требование ФСБ о дешифровке сообщений.