Роскомнадзор заблокирует Telegram через 15 дней

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Роскомнадзор дал Telegram 15 дней для предоставления данных ФСБ 

RT на русском 1 час назад
Соцсеть Telegram обязана предоставить ФСБ информацию, необходимую для декодирования сообщений, в течение 15 дней. Об этом говорится на сайте ведомства.
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«Роскомнадзор направил в адрес Telegram Messenger Limited уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации», — отмечается в сообщении.
В ведомстве добавили, что в соответствии с ч. 1 ст. 15.4 закона № 149-ФЗ вышеуказанные обязанности должны быть исполнены в течение 15 дней с момента получения данного уведомления.
Ранее Верховный суд России отклонил иск Telegram, в котором компания просила признать недействительным требование ФСБ о дешифровке сообщений.
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