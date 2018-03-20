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В Кишиневе произошел взрыв
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В Кишеневе произошел взрыв 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
В Кишиневе произошел взрыв, передает РИА "Новости".
Взрыв произошел в магазине.
По предварительным данным, есть погибшие.
Подробности уточняются.
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