Самолет Королевских ВВС потерпел крушение

Самолет Hawk пилотажной группы королевских ВВС Великобритании «Красные стрелы» (Red Arrows) потерпел крушение на валлийском острове Англси, передает BBC.

Информацию об авиакатастрофе подтвердили в Министерстве обороны Великобритании.

По предварительным данным, два члена экипажа успели катапультироваться. Информации об их состоянии не поступало.

Самолет рухнул на авиабазе RAF Valley, используемой для подготовки британских летчиков-истребителей и летных экипажей для операций в горах и на воде.

Пресс-секретарь RAF Valley отказался комментировать инцидент, заявив, что ведется расследование.

Предположительно, самолет направлялся с тренировочной базы в Линкольншир, где базируются «Красные стрелы».