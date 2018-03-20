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Самолет Королевских ВВС потерпел крушение
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Самолет Королевских ВВС потерпел крушение 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Reuters
Самолет Hawk пилотажной группы королевских ВВС Великобритании «Красные стрелы» (Red Arrows) потерпел крушение на валлийском острове Англси, передает BBC.
Информацию об авиакатастрофе подтвердили в Министерстве обороны Великобритании.
По предварительным данным, два члена экипажа успели катапультироваться. Информации об их состоянии не поступало.
Самолет рухнул на авиабазе RAF Valley, используемой для подготовки британских летчиков-истребителей и летных экипажей для операций в горах и на воде.
Пресс-секретарь RAF Valley отказался комментировать инцидент, заявив, что ведется расследование.
Предположительно, самолет направлялся с тренировочной базы в Линкольншир, где базируются «Красные стрелы».
 Ещё 25 источников 
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