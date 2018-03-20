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Cбежавшая от убийцы россиянка арестована
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Арестована сбежавшая от убийцы россиянка 

Рамблер 1 час назад
Иркутская модель Екатерина Стецюк выпрыгнула из окна 6-го этажа в Дубае, спасаясь от преследовавшего ее мужчины. В тюрьму её доставили прямо из больничной палаты.
1/12  Для известной иркутской модели Екатерины Стецюк поездка в ОАЭ стала роковой. Чтобы не стать жертвой агрессивного иностранца, девушка была вынуждена выпрыгнуть из окна шестого этажа
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2/12  Она чудом выжила, но получила тяжелую травму позвоночника и теперь не может двигаться. Инцидент произошел 3 марта
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3/12  По предварительной информации, до девушки домогался некий приезжий иностранец. Получив отказ, мужчина накинулся на Екатерину, пытаясь ее убить. Преступника задержали в аэропорту Дубая
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4/12  По имеющейся информации, предполагаемый маньяк после задержания выдвинул россиянке встречные обвинения, написав заявление в полицию
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5/12  Суть претензий к пострадавшей пока не ясна
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6/12  В российском Генконсульстве в Дубае отказались раскрыть подробности задержания Екатерины, сославшись на то, что сама девушка не давала согласия распространять информацию о предъявляемых ей обвинениях
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7/12  Девушку забрали в тюрьму прямо из больничной палаты, где она проходила реабилитацию после двух оперативных вмешательств
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8/12  Самым опасным последствием её падения из окна стал перелом позвоночника, и врачи отказываются давать прогнозы относительно того, как скоро пациентка сможет вернуться к нормальной жизни
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Россиянку Екатерину Стецюк, которая чудом спаслась от убийцы, выпрыгнув из окна отеля в Дубае, поместили под стражу в ОАЭ. Об этом сообщает телеканал "Вести Иркутск" со ссылкой на родственников 22-летней девушки.
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