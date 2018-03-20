Cбежавшая от убийцы россиянка арестована

1/12 Для известной иркутской модели Екатерины Стецюк поездка в ОАЭ стала роковой. Чтобы не стать жертвой агрессивного иностранца, девушка была вынуждена выпрыгнуть из окна шестого этажа Фото: @black_jack_lady

2/12 Она чудом выжила, но получила тяжелую травму позвоночника и теперь не может двигаться. Инцидент произошел 3 марта Фото: @black_jack_lady

3/12 По предварительной информации, до девушки домогался некий приезжий иностранец. Получив отказ, мужчина накинулся на Екатерину, пытаясь ее убить. Преступника задержали в аэропорту Дубая Фото: @black_jack_lady

4/12 По имеющейся информации, предполагаемый маньяк после задержания выдвинул россиянке встречные обвинения, написав заявление в полицию Фото: @black_jack_lady

5/12 Суть претензий к пострадавшей пока не ясна Фото: @black_jack_lady

6/12 В российском Генконсульстве в Дубае отказались раскрыть подробности задержания Екатерины, сославшись на то, что сама девушка не давала согласия распространять информацию о предъявляемых ей обвинениях Фото: @black_jack_lady

7/12 Девушку забрали в тюрьму прямо из больничной палаты, где она проходила реабилитацию после двух оперативных вмешательств Фото: @black_jack_lady

8/12 Самым опасным последствием её падения из окна стал перелом позвоночника, и врачи отказываются давать прогнозы относительно того, как скоро пациентка сможет вернуться к нормальной жизни Фото: @black_jack_lady

9/12 Фото: @black_jack_lady

10/12 Фото: @black_jack_lady

11/12 Фото: @black_jack_lady