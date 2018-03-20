«Новичок» могли синтезировать британцы

Создатель «Новичка»: яд могли синтезировать британцы

Нервно-паралитический препарат «Новичок» мог быть с легкостью изготовлен британскими специалистами, заявил один из создателей этого яда Леонид Ринк. По словам химика, технология создания «Новичка» является общедоступной — ее обнародовал эмигрировавший в США другой разработчик агента — химик Вил Мирзаянов. Ринк добавил, что британцы могли отравить вещи Сергея Скрипаля или предметы на кладбище, куда шпион заходил в день отравления.

Один из разработчиков нервно-паралитического яда «Новичок» Леонид Ринк заявил в интервью РИА «Новости» , что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль мог быть с высокой вероятностью отравлен британскими специалистами. Ринк отметил, что технология создания системы химоружия «Новичок», к которой относится вещество А234, фигурирующее в деле Скрипаля, находится в открытом доступе для профессионалов.

Великобритании есть специалисты, способные создать этот яд, подчеркнул химик. Он также добавил, что «Новичок» мог быть изготовлен любой фармакологической или химической корпорацией в своих лабораториях. Ринк отметил, что необходимые для создания «Новичка» формулы были опубликованы ранее другим создателем этого боевого отравляющего вещества — эмигрировавшим в США химиком Вилом Мирзаяновым.

Ринк предположил, что британцы прекрасно знали, чем Скрипаль занимался в день отравления, и могли отравить какие-нибудь предметы на кладбище, где похоронены его жена и сын. На это кладбище бывший офицер ГРУ вместе с дочерью ходил именно в день отравления, 4 марта. Химик выразил мнение, что британцы могли пропитать ядом личные вещи перебежчика и его дочери.

«Это своеобразный «почерк». Сразу выяснится, что это не российская технология», — подчеркнул Леонид Ринк. Он также отметил, что Лондон не предоставляет образец отравляющего вещества Москве , поскольку технология производства яда непременно будет отличаться от заявленного вещества.

Химик добавил, что в пользу непричастности России к инциденту со Скрипалем свидетельствует то, что отравленные «Новичком» люди до сих пор живы.

«Возможно, Евросоюзу следует обратиться с этим требованием к самой Великобритании и ряду других стран-членов, где, видимо, продолжается разработка таких веществ», — подчеркивается в заявлении МИДа. Ранее в российском МИДе заявили, что России нечего сказать о производстве «Новичка» — подобных отравляющих веществ в РФ не производится и не хранится.

Внешнеполитическое ведомство РФ рекомендовало партнерам из ЕС для начала организовать экскурсию в государственную лабораторию оружия массового поражения в британском городе Портон-Дауне, располагающемся в паре километров от Солсбери, где были найдены Скрипали.

По его словам, Лондон готов предоставить Москве доступ к расследованию. «Мы бы хотели сотрудничества с Россией по этому вопросу в ближайшие дни», — подчеркнул глава МИД РФ.

«Весьма вероятно, Британия рассматривает этот кризис в качестве «маленькой победоносной войны», чтобы заработать очки внутри страны — но это не выйдет», — отметил Яковенко. Посол России в Великобритании Александр Яковенко подчеркнул, что британское правительство использует дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, чтобы набрать популярность.

Он также предостерег Лондон от сокращения связей с Москвой. При этом Яковенко отметил, что британская сторона не предоставляет ни малейшей информации о пострадавших российских гражданах, а также запрещает доступ консулов к отравленным.

Незадолго до этого источники в контртеррористическом отделе Скотленд-Ярда и MI5 заявляли, что «отряд убийц из России» не въезжал в пределы Великобритании, чтобы отравить перебежчика Сергея Скрипаля. По новой версии британского следствия, яд «Новичок» был привезен из Москвы его дочерью Юлией.

Спецслужбы Лондона утверждают, что ядом были пропитаны вещи россиянки. Также в MI5 заявили, что «убийцы могли с легкостью попасть в ее московскую квартиру», чтобы подбросить яд.

МИД России убежден, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намеренно использовала характерное русское слово «новичок» для обозначения нервно-паралитического агента, использованного при отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По мнению представителя МИДа Марии Захаровой, британский премьер-министр «оперирует не формулой, а вот этим самым шаблонным названием». По мнению Захаровой, слово «новичок» дает моментальную ассоциацию с Российской Федерацией, и даже — «с чем-то русским».