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Подросток сломал позвоночник, прыгая на батуте
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В Петербурге подросток сломал позвоночник, прыгая на батуте 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Подросток получил перелом шейного отдела позвоночника и ушиб спинного мозга во время прыжков на батуте в одном из торгово-развлекательных центров Санкт-Петербурга, сообщает СК РФ.
Согласно сообщению, 18 марта 2018 года неустановленные сотрудники батутного центра, расположенного в одном из ТРК на территории Кировского района города Санкт-Петербурга, допустили к прыжкам на батуте подростка, не проведя ему инструктаж по технике безопасности.
"В результате чего последний при выполнении прыжка получил телесные повреждения в виде закрытого перелома шейного отдела позвоночника и ушиба спинного мозга", — говорится в сообщении.
Отмечается, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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