Подросток сломал позвоночник, прыгая на батуте

"В результате чего последний при выполнении прыжка получил телесные повреждения в виде закрытого перелома шейного отдела позвоночника и ушиба спинного мозга", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, 18 марта 2018 года неустановленные сотрудники батутного центра, расположенного в одном из ТРК на территории Кировского района города Санкт-Петербурга, допустили к прыжкам на батуте подростка, не проведя ему инструктаж по технике безопасности.