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Дело о банкротстве «Меньшевика» прекращено
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Прекращено дело о банкротстве кондитерской фабрики «Меньшевик» 

Деловая газета «Взгляд» 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве кондитерской фабрики «Меньшевик», директор которой Илья Аверьянов в декабре 2017 года устроил на предприятии стрельбу и в данный момент обвиняется в убийстве.
Во вторник суд признал необоснованным заявление Шамсутдина Раджабова о банкротстве «Меньшевика», так как до начала заседания должник погасил сумму основного долга в размере 753 тыс. рублей, передает РИА «Новости».
Представитель фабрики отметил, что у «Меньшевика» осталась задолженность в размере 3,3 млн рублей, представляющая собой проценты за пользование чужими денежными средствами.
«Эта задолженность не может учитываться при определении признаков банкротства», — заявил представитель должника, попросивший прекратить производство по делу.
Представитель Раджабова выступил против прекращения банкротства, назвав действия должника злоупотреблением правом.
Напомним, конфликт на кондитерской фабрике на Иловайской улице в Москве произошел утром 27 декабря.
Аверьянов открыл стрельбу в здании фабрики, погиб один человек. Он заявлял, что у него «отобрали» и намеренно разорили предприятие.
Позже стало известно, что он мог покинуть здание предприятия. Для его задержания в Москве объявлен план «Сирена».
Ранее сообщалось, что перед стрельбой на фабрику «Меньшевик» пришли приставы для взыскания долгов.
Бывший директор московской кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов на заседании Мосгорсуда заявил, что застрелил охранника предприятия случайно во время борьбы за ружье.
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