Ещё
В Бурятии двух педиатров обвиняют в смерти девочки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Бурятии двух педиатров обвиняют в смерти шестилетней девочки 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Два врача-педиатра Онохойской участковой больницы в Бурятии обвиняются в смерти шестилетней девочки, которая скончалась после неправильно выставленного диагноза, сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета РФ.
По версии следствия, в марте 2017 года в Онохойскую больницу на прием пришла мать с шестилетней дочкой с температурой, кашлем и насморком. Врач осмотрела девочку, не проведя необходимой диагностики и недооценив тяжесть заболевания, назначила лечение. Состояние ребенка ухудшалось, и на следующий день мать привела дочь к другому врачу. Педиатр также неверно определила заболевание. К следующему утру состояние девочки стало критическим. В предагональном состоянии родители привезли ее в участковую больницу, где спустя час она скончалась от двусторонней вирусно-бактериальной пневмонии с сопутствующими гнойно-инфекционными осложнениями и токсическим шоком. По выводам экспертов, при адекватной диагностике и терапии со стороны участковых врачей возможен был благоприятный исход для жизни и здоровья ребенка.
"В Заиграевском районе перед судом предстанут два участковых врача-педиатра, обвиняемых в причинении смерти ребенку по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей", — говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что врачи обвиняются по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
РИА Новости: последние новости
В Мэриленде после стрельбы в школе трех человек доставили в больницу СМИ: пропавший малайзийский Boeing "нашли" на Google-картах Бывший сокамерник Скрипаля рассказал о его жизни в колонии
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»60
Трамп все-таки поздравил Путина82
Над Су-57 нависла угроза61
Посол РФ вызван в МИД Чехии112
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора235
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение