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Квартиру с тысячами жильцов нашли в Екатеринбурге
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Квартиру с несколькими тысячами жильцов нашли в Екатеринбурге 

dom.lenta.ru 7 часов назад
Фото: РИА Новости
В Екатеринбурге в одной квартире было фиктивно прописано 6844 человека. Об этом на заседании городской думы во вторник, 20 марта, заявила прокурор уральской столицы Светлана Кузнецова, пишет интернет-газета Znak.
По словам прокурора, «резиновое» помещение обнаружили в многоквартирном доме на улице Баумана, 20.
«Когда там было прописано 57 человек, было возбуждено дело по фиктивной установке на учет, — цитирует Кузнецову издание. — Но в ходе расследования дела количество зарегистрированных выросло до 6844-х».
Глава прокуратуры отметила, что за количеством прописанных должен был следить участковый уполномоченный. Начальник местного управления МВД, в свою очередь, сообщил, что регистрация граждан в квартире осуществлялась через многофункциональный центр.
Ранее рекорд по количеству зарегистрированных в одной квартире установила жительница Уссурийска: она прописала в помещении 1992 иностранца из Китая, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и других стран. В отношении 33-летней женщины возбудили уголовное дело.
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