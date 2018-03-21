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Жительница обрушившегося дома в Мурманске «чудом» спаслась
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Жительница Мурманска «чудом» спаслась, уехав из дома, где взорвался газ 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Жительница дома в Мурманске, где взорвался газ, рассказала, что чудом осталась жива, так как перед взрывом уехала с трехмесячной дочерью погостить к родственнице.
Во вторник в доме на улице Свердлова, дом 6, корпус 1 в Мурманске произошел взрыв бытового газа, в результате обрушилась часть дома. Утром в среду число погибших в результате взрыва возросло до трех человек: один из пострадавших скончался в больнице. В СК сообщили, что в качестве приоритетной рассматривается версия об умышленном повреждении газового оборудования жильцом дома.
Как рассказала РИА Новости жительница пострадавшего дома Алена, она с маленьким ребенком проживала на четвертом этаже в том подъезде, где произошло разрушение с третьего по четвертый этажи.
"Я уехала в Оленегорск к тете. Обычно в это время мы бываем дома, возвращаемся с прогулки", — заявила Алена агентству.
Спасатели работают на месте взрыва, обрушившего часть дома в Мурманске
В однокомнатной квартире, где она жила, уцелел лишь коридор, девушка осталась без вещей и рассчитывает на помощь властей, которые пообещали выделить ей жилплощадь. По словам девушки, о взрыве она узнала от отца дочери.
"Позвонил отец ребенка, сначала не поверила, потом увидела в новостях", — пояснила Алена.
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