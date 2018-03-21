Жительница обрушившегося дома в Мурманске «чудом» спаслась

Жительница Мурманска «чудом» спаслась, уехав из дома, где взорвался газ

Жительница дома в Мурманске , где взорвался газ, рассказала, что чудом осталась жива, так как перед взрывом уехала с трехмесячной дочерью погостить к родственнице.

Во вторник в доме на улице Свердлова, дом 6, корпус 1 в Мурманске произошел взрыв бытового газа, в результате обрушилась часть дома. Утром в среду число погибших в результате взрыва возросло до трех человек: один из пострадавших скончался в больнице. В СК сообщили, что в качестве приоритетной рассматривается версия об умышленном повреждении газового оборудования жильцом дома.

"Я уехала в Оленегорск к тете. Обычно в это время мы бываем дома, возвращаемся с прогулки", — заявила Алена агентству. Как рассказала РИА Новости жительница пострадавшего дома Алена, она с маленьким ребенком проживала на четвертом этаже в том подъезде, где произошло разрушение с третьего по четвертый этажи.

Спасатели работают на месте взрыва, обрушившего часть дома в Мурманске

В однокомнатной квартире, где она жила, уцелел лишь коридор, девушка осталась без вещей и рассчитывает на помощь властей, которые пообещали выделить ей жилплощадь. По словам девушки, о взрыве она узнала от отца дочери.