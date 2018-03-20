Женщина прятала трупы своих детей от мужа в морозилке

Женщина десять лет прятала в морозилке трупы своих детей

Француженка Рамоной Канет предстала перед судом по обвиненью в убийстве пяти своих новорожденных детей. Женщина 10 лет хранила трупы младенцев в морозильной камере своего дома в деревне.

Тело одного из малышей обнаружила одна из двух дочерей женщины. О находке она сообщила своему отцу Хуан-Карлосу Канету. Мужчина сразу же обратился в полицию.

Вскрытие показало, что ребенок родился всего за 48 часов до того, как его нашли. Медики утверждают, что младенец был жив при рождении. Он мог выжить. После первого жуткого открытия в морозилке нашли еще четырех мертвых малышей. Об этом сообщает The Local.

Оба родителя были арестованы, мужу было предъявлено обвинение в сокрытии тел и отказе сообщить о преступлении, которые позднее были сняты. Мужчина настаивал, что ничего не знал о пяти беременностях его жены, которые произошли с 2005 по 2015 год. По словам адвоката, сейчас Хуан-Карлос поддерживает супругу и не держит на нее зла за содеянное.

Похожий случай детоубийства в недавней французской истории относится к 2010 году, когда женщина призналась, что убила восемь своих детей, удушив их сразу после их рождения.