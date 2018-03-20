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Женщина прятала трупы своих детей от мужа в морозилке
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Женщина десять лет прятала в морозилке трупы своих детей 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: ТАСС
Француженка Рамоной Канет предстала перед судом по обвиненью в убийстве пяти своих новорожденных детей. Женщина 10 лет хранила трупы младенцев в морозильной камере своего дома в деревне.
Тело одного из малышей обнаружила одна из двух дочерей женщины. О находке она сообщила своему отцу Хуан-Карлосу Канету. Мужчина сразу же обратился в полицию.
Вскрытие показало, что ребенок родился всего за 48 часов до того, как его нашли. Медики утверждают, что младенец был жив при рождении. Он мог выжить. После первого жуткого открытия в морозилке нашли еще четырех мертвых малышей. Об этом сообщает The Local.
Оба родителя были арестованы, мужу было предъявлено обвинение в сокрытии тел и отказе сообщить о преступлении, которые позднее были сняты. Мужчина настаивал, что ничего не знал о пяти беременностях его жены, которые произошли с 2005 по 2015 год. По словам адвоката, сейчас Хуан-Карлос поддерживает супругу и не держит на нее зла за содеянное.
Похожий случай детоубийства в недавней французской истории относится к 2010 году, когда женщина призналась, что убила восемь своих детей, удушив их сразу после их рождения.
Другой печально известный случай произошел в России. В Волгоградской области женщина ушла из дома вместе со своим сыном и больше на связь не выходила. Родственники сообщили о исчезновении матери и ребенка в правоохранительные органы. Когда полицейские нашли пропавшую в доме ее подруги, мальчика при ней не оказалось. То, что узнали стражи порядка, заставило содрогнуться даже бывалых. Дама хладнокровно убила сына и выкинула в мусорный контейнер рядом с домом.
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