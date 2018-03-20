Ещё
В Москве угнали спецтехнику за 6 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На западе Москвы угнали спецтехнику стоимостью 6 млн рублей 

ТАСС 8 часов назад
Фото: ТАСС
Сотрудники полиции разыскивают преступников, угнавших с территории строительной площадки на западе Москвы минипогрузчик и погрузчик-экскаватор, общей стоимостью 6 млн рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.
По данным управления, накануне в полицию обратился генеральный директор одной из коммерческих компаний и сообщил о краже спецтехники со стройплощадки на улице Богданова.
"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 16 по 19 марта с территории строительной площадки по указному адресу неизвестный совершил кражу минипогрузчика и погрузчика-экскаватора", — сказал собеседник агентства, добавив, что ущерб составил 6 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража" УК РФ.
ТАСС: последние новости
ABC: в школе в штате Мэриленд произошла стрельба Новый участок салатовой ветки московского метро откроют в течение недели В Ленобласти на таможне изъяли свыше 250 тонн шпика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»60
Трамп все-таки поздравил Путина83
Над Су-57 нависла угроза61
Посол РФ вызван в МИД Чехии112
Пригожин обрушился на Макаревича97
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение