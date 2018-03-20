В Москве угнали спецтехнику за 6 млн рублей

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 16 по 19 марта с территории строительной площадки по указному адресу неизвестный совершил кражу минипогрузчика и погрузчика-экскаватора", — сказал собеседник агентства, добавив, что ущерб составил 6 млн рублей.

По данным управления, накануне в полицию обратился генеральный директор одной из коммерческих компаний и сообщил о краже спецтехники со стройплощадки на улице Богданова.