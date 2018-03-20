В Забайкалье двое детей погибли при пожаре в частном доме

По версии следствия, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем. В результате погибли трехлетний мальчик и двухлетняя девочка, 19-летняя девушка госпитализирована.

"Двадцатого марта около 11 часов в городе Петровск-Забайкальском загорелся жилой дом. В ходе тушения пожара на месте обнаружены тела двух малолетних детей", — говорится в сообщении.

Следователи осматривают место происшествия, допрашивают очевидцев и устанавливают владельца дома. Назначены судебно-медицинские экспертизы для выяснения причин смерти погибших детей, и также пожарно-техническая — для установления причин возгорания.