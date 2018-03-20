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В Забайкалье двое детей погибли при пожаре в частном доме
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В Забайкалье двое детей погибли при пожаре в частном доме 

РИА Новости 8 часов назад
КРАСНОЯРСК, 20 мар — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после смерти двух малолетних детей при пожаре в городе Петровск-Забайкальский Забайкальского края, сообщает региональный главк Следственного комитета России.
По версии следствия, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем. В результате погибли трехлетний мальчик и двухлетняя девочка, 19-летняя девушка госпитализирована.
"Двадцатого марта около 11 часов в городе Петровск-Забайкальском загорелся жилой дом. В ходе тушения пожара на месте обнаружены тела двух малолетних детей", — говорится в сообщении.
Следователи осматривают место происшествия, допрашивают очевидцев и устанавливают владельца дома. Назначены судебно-медицинские экспертизы для выяснения причин смерти погибших детей, и также пожарно-техническая — для установления причин возгорания.
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