Водители маршруток сцепились с пассажирами в центре Челябинска 

Гаишники Челябинска вынуждены были вмешаться в конфликт местных водителей маршрутных такси и пассажиров. Ссора началась с того, что маршрутки не поделили дорогу. Договориться по-хорошему мужчинам не удалось, поэтому от слов они перешли к выяснению отношений на кулаках. Водителю одного маршрутного такси разбили нос, но за него вступились пассажиры, в итоге началась массовая разборка. Остановить её удалось только прибывшим сотрудникам дорожно-патрульной службы. Всех участников отправили в полицию, где они дали показания.