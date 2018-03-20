Российская модель прыгнула из окна, спасаясь от маньяка 

Екатерина Стецюк, известная в Иркутске модель, отправилась в Дубай, чтобы насладиться отличным отдыхом, но вместо этого попала в чудовищную переделку. Ей пришлось прыгать с 6 этажа, чтобы не стать жертвой агрессивно настроенного иностранца. Екатерина осталась жива, но получила тяжёлую травму позвоночника. Сейчас она находится в местной больнице, ей провели уже 2 операции. В настоящий момент жизни россиянки ничего не угрожает, но двигаться она не может. Делом занимается полиция Дубая, российское консульство оказывает девушке поддержку.