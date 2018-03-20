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На Камчатке женщина умерла после падения на льду
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На Камчатке женщина умерла после падения на льду 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следователи Камчатки проводят проверку по факту смерти 53-летней женщины, которая скончалась в больнице после падения на гололеде, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по краю.
"По материалам проверки, вечером 9 марта 53-летняя женщина, являющаяся преподавателем Камчатского педагогического колледжа, находясь на территории образовательного учреждения, поскользнулась на участке обледенелой земли и упала", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате падения женщина получила различные травмы головы, от которых скончалась на следующий день в Камчатской краевой больнице имени Лукашевского.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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