Моряки из РФ хотят покинуть арестованный в ОАЭ танкер

Российские моряки с арестованного в ОАЭ танкера попросились на родину

«Просим вас оказать содействие в нашей репатриации в РФ в связи с тем, что дальнейшее нахождение на борту судна становится небезопасным для нашего здоровья», — говорится в их обращении к генеральному консулу России в ОАЭ. Семеро дальневосточных моряков с танкера Crystal East, арестованного в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), попросили российских дипломатов вернуть их на родину. Об этом во вторник, 20 марта, сообщает «Интерфакс»

Моряки поясняют, что их судно обесточено уже три месяца, есть перебои с доставкой топлива и продуктов. Кроме того, они все это время не получают зарплату.

«Компания является банкротом, мы ничего не можем сделать», — сказал Вячеслав Цой. Он подчеркнул, что вода и продукты на корабле есть. Директор компании «Находка-Портбункер», владеющей судном, заявил, что танкер пока не удается реализовать.