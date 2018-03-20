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Моряки из РФ хотят покинуть арестованный в ОАЭ танкер
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Российские моряки с арестованного в ОАЭ танкера попросились на родину 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Семеро дальневосточных моряков с танкера Crystal East, арестованного в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), попросили российских дипломатов вернуть их на родину. Об этом во вторник, 20 марта, сообщает «Интерфакс».
«Просим вас оказать содействие в нашей репатриации в РФ в связи с тем, что дальнейшее нахождение на борту судна становится небезопасным для нашего здоровья», — говорится в их обращении к генеральному консулу России в ОАЭ.
Моряки поясняют, что их судно обесточено уже три месяца, есть перебои с доставкой топлива и продуктов. Кроме того, они все это время не получают зарплату.
Директор компании «Находка-Портбункер», владеющей судном, заявил, что танкер пока не удается реализовать.
«Компания является банкротом, мы ничего не можем сделать», — сказал Вячеслав Цой. Он подчеркнул, что вода и продукты на корабле есть.
Моряки прибыли на Crystal East в конце ноября 2017 года. Их предшественники оказались в таком же положении. Судно было арестовано из-за долгов владельца «Газпромбанку».
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