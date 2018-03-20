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Летевших из Таиланда пассажиров госпитализировали
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На Урале экстренно госпитализировали нескольких пассажиров рейса из Таиланда 

RT на русском 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Несколько пассажиров рейса из Утапао вскоре после прилёта в Екатеринбург были экстренно госпитализированы, сообщает URA.RU. В результате почти на 14 часов задержали рейс авиакомпании Royal Flight до Пхукета.
Как заявил директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово Андрей Клименских, пассажиры обратились к медикам с жалобами на недомогание. Им оказали необходимую помощь.
«В отношении пассажиров рейса санитарной службой и медиками аэропорта был проведён комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий», — добавил он.
В Управлении здравоохранения Екатеринбурга пообещали дать подробный комментарий позднее.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет проводит проверку из-за смерти одного из пассажиров авиарейса Хабаровск — Москва.
RT на русском: последние новости
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