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В Самаре предположительно от отравления угарным газом погибли пожилой отец и его сын
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В Самаре предположительно от отравления угарным газом погибли пожилой отец и его сын 

Волга Ньюс 5 часов назад
Сейчас причины гибели людей и обстоятельства случившегося устанавливаются.
По предварительным данным, мужчины могли скончаться от отравления угарным газом.
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