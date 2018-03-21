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В США не нашли связи взрыва в Остине с предыдущими инцидентами
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В США не нашли связи взрыва в Остине с предыдущими инцидентами 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Полиция американского Остина (штат Техас) пока не имеет оснований полагать, что новый взрыв, произошедший в городе в среду, связан с предыдущими инцидентами.
Ранее управление городской полиции сообщило, что правоохранители принимают меры в связи с сообщениями о взрыве в квартале 9600 на Броди-лэйн на юге Остина. Поступили сведения об одном пострадавшем.
"Предметы в свертке не были бомбой, скорее зажигательным устройством. В настоящий момент у нас нет причин полагать, что этот инцидент связан с предыдущими взрывами", — говорится в заявлении полиции в Twitter.
Ранее сообщалось, что полиция ищет неизвестных, подкинувших 2 и 12 марта взрывчатку в частные дома в Остине, в результате взрывов погибли два человека. В понедельник, 12 марта, в жилом доме Остина взорвалась еще одна, третья посылка, два человека были госпитализированы. В воскресенье в Остине произошел еще один взрыв, в результате которого пострадали два человека. Городские власти считают, что последний инцидент, по предварительным данным, связан с тремя предыдущими взрывами в городе.
Кроме того, во вторник на складе FedEx недалеко от города Сан-Антонио (примерно 120 километров от Остина) взорвалась посылка, предназначавшаяся для получателя в Остине. В результате взрыва была ранена одна из сотрудниц компании.
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