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Поступившие в Генпрокуратуру жалобы не повлияли выборы
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Поступившие в Генпрокуратуру жалобы не повлияли на итоги выборов президента 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
В органы прокуратуры поступили 102 обращения о нарушениях на выборах президента России, ни одно из них не могло повлиять на итоговые результаты, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной.
"Нарушений, которые бы могли оказать влияние на результаты выборов президента Российской Федерации, не зафиксировано… В органы прокуратуры поступило 102 обращения по вопросам информационного обеспечения выборов, составления списков избирателей, незаконной агитации, большая часть которых для организации проверок в соответствии с компетенцией направлена в избирательные комиссии и органы внутренних дел. Указанные нарушения законодательства не оказали влияния на результаты выборов президента РФ", — говорится в сообщении.
Выборы главы государства прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК. На втором месте оказался Павел Грудинин с результатом 11,78%, на третьем — Владимир Жириновский (5,65%). Ксения Собчак занимает четвертое место с результатом 1,68%, Григорий Явлинский — на пятом месте с 1,05%. Борис Титов набирает 0,76%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%.
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