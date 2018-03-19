НОМ сообщил, из каких стран атаковали его сайт 

Портал "Национального общественного мониторинга" в данный момент подвергается DDoS-атаке с IP-адресов из Швеции, Нидерландов и Эстонии, сообщил федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев на пресс-конференции в понедельник.
"Прям сейчас на наш портал, наш технический координатор пишет, что началась DDoS-атака очередная. До 9 гигабайт. Основные адреса — это Швеция, Нидерланды и Эстония. Это адреса местонахождения этих IP-адресов", — сказал Коломойцев.
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