Число пострадавших в ДТП в Ростове выросло

Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Ростове-на-Дону выросло до четырех

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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